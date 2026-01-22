基隆勇消殉職 卓榮泰命內政部迅速了解狀況

▲基隆勇消殉職，行政院長卓榮泰要求內政部與消防署儘速了解狀況。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 基隆樂利三街民宅昨日發生火災，勇消詹能傑在過程中3度衝入火場救人，在尋獲住戶之際更將空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，英勇葬身火場。對此行政院長卓榮泰今（22）日於院會表示，遺憾有消防弟兄不幸殉職，請內政部長及消防署迅速了解整個事情狀況，希望能從整個救援過程中，瞭解所有消防、義消弟兄姊妹為國人生命財產安全所做的努力。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，昨日救火時3度衝入火場，最後更毅然將空氣呼吸器面罩脫下給尋獲的住戶戴上，因而英勇殉職。對此卓榮泰於行政院會特別提及此事。

卓榮泰說，很遺憾今天在基隆一位消防弟兄不幸殉職，請內政部長及內政部消防署迅速了解整個事情狀況，希望能從整個救援過程中，了解所有消防、義消弟兄姊妹為國人生命財產安全所做的努力。

