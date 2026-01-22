基隆勇消殉職！曾參與復興空難、普悠瑪救援 弟弟也是消防員

英勇殉職的消防員詹能傑。（圖／東森新聞）





基隆市樂利三街一處社區大樓昨（21）日晚間發生令人鼻酸的火警悲劇。仁愛分隊小隊長詹能傑在搜救過程中，為搶救受困女子毅然脫下自己的呼吸器面罩供民眾使用，自己卻吸入濃煙不幸殉職。

詹能傑為基隆著名的「消防兄弟檔」，與弟弟詹庭豪同在消防界服務，其捨身救人的英勇行為讓同仁與家屬深感悲慟。

詹能傑消防資歷16年救災不落人後

殉職小隊長詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達16年，是基隆市消防局著名的「詹氏兄弟」長兄。

他生前救災經驗極為豐富，曾參與99年國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、花蓮震災雲門翠堤等多起國內重大搜救事故，總是秉持「雷厲風行、率直鐵漢」的精神完成使命。

擁有全方位專業證照的他，更曾榮獲108年消防署績優救護人員殊榮，其座右銘為「現在的成就，是過去的努力」。

滿門「豪」「傑」傳佳話 兄弟檔攜手投身搜救前線

詹能傑與在百福分隊服務的弟弟詹庭豪（警專27期）被並稱為消防界的優質兄弟檔。弟弟詹庭豪亦經歷過黑鷹直升機、太魯閣號等重大搜救，兩兄弟皆擁有救援潛水與救助隊等專業證照。

詹能傑生前熱愛重機運動，常以此紓解救災壓力，最珍惜回家抱抱小孩的天倫時光，不料此次執行樂利三街搜救任務，竟成了他消防生涯的最後一戰。

社區大樓雜物堆積阻搜救 勇消1死1傷

此次火警發生於樂利三街社區大樓，由於屋內堆滿雜物，大幅增加搜救難度。詹能傑為了救出一名受困女子，將呼吸器面罩讓予民眾吸用，導致自己吸入過量濃煙殉職。

搜救過程中，另有一名消防員遭電擊抽筋送醫。受困女子於今日清晨救出時處於命危狀態，統計整起惡火共造成3名住戶受傷、1名住戶命危，以及勇消1死1傷的慘劇。

