基隆勇消殉職！詹能傑參與多起重大事故救災 曾獲績優人員殊榮

記者楊忠翰／基隆報導

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在火警中殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市驚傳重大火警，21日晚間時分，樂利三街上的台北生活家社區，其中1間6樓公寓的2樓竄出火煙，屋主的羅姓女兒（22歲）受困屋內，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度返回火場搜救，疑遭濃煙嗆傷昏迷後送醫不治；詹能傑曾獲消防署消防績優救護人員殊榮，亦曾前往日本靜岡縣消防學校接受消防救助訓練，並參與多起重大火警、救溺等案件。

據了解，詹能傑及弟弟均是消防員，弟弟詹庭豪先前任職於基隆市消防局百福分隊，去年10月調到桃園市消防局；詹能傑妻子是1名護理師，夫妻感情很好，2人育有1個女兒，目前就讀國小4年級，沒想到就此天人永隔。

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達20年，擁有消防設備士證書，以及RESCUE DIVER救援潛水證照，曾受過EMT2高級救護訓練、國際人道組合訓練，他還是災害防救訓練的種子教官，2019年獲得消防績優救護人員殊榮。

詹能傑曾參與國內多起重大事故的救災工作，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件，這場火災讓台灣痛失傑出的消防人才。

