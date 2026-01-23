基隆勇消殉職！詹能傑火場失聯 小隊長率隊搜救觸電送醫

記者楊忠翰／基隆報導

基隆市消防局安樂分隊小隊長楊祥義率隊進屋搜救時觸電送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市驚傳重大火警，21日晚間時分，樂利三街上的台北生活家社區，其中1間6樓公寓的2樓竄出火煙，屋主的羅姓女兒（22歲）受困屋內，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度返回火場搜救，疑遭濃煙嗆傷昏迷後送醫不治；據了解，安樂分隊小隊長楊祥義搜救詹能傑時突遭電擊，導致雙腳麻痺送醫救治，22日火調人員勘驗現場時，牆壁還測到90伏特的殘餘電壓。

據了解，前晚小隊長詹能傑三度衝進火場，只為了搜救受困被雜物壓住的羅姓女子，還摘下自己的面罩給羅女使用，自己卻遭濃煙嗆昏，經送醫搶救後仍宣告不治；當時小隊長楊祥義率隊進入火場，藉以尋找失聯的詹能傑，沒想到他的右手肘碰到牆壁時，雙腿瞬間抽筋麻痺，始知自己觸電受傷，他立刻下令全員撤出火場，直到台電人員確認已斷電後，消防人員才敢進屋搜救。

楊祥義指出，雖然他觸電時並未昏厥，但15分鐘後身體出現狀況，雙腳開始劇烈抽筋、麻痺，連站立都沒辦法，同仁急忙將他抬上擔架送醫救治，所幸經醫師治療後已無大礙，目前已返隊服勤。

昨天上午9時許，火調科人員進入火場鑑識，並檢測客廳大門右側牆面，居然還有90伏特的電壓，但當時台電斷電已超過10小時；火調科人員研判，火災造成內部線路燒融短路，或是大樓共用線路問題，導致牆壁成為帶電體，不僅增加搜救困難度，還是看不見的隱形殺手，至於詳細原因尚待調查釐清。

