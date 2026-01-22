基隆勇消詹能傑捨己救人 童子瑋嘆「學長見義勇為」總是衝第一

基隆市議會議長童子瑋(中)今天上午探視捨己救人的仁愛消防分隊小隊長詹能傑家屬，他回憶詹能傑是他中學學長，如今聽到消息十分悲痛不捨。左為基隆市長謝國樑。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市昨天(22日)深夜樂利三街民宅惡火釀2死4傷，41歲基隆區仁愛消防分隊小隊長詹能傑脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職。基隆市議會議長童子瑋表示，捨己救人的詹能傑是他二信中學學長，相識多年，印象中詹能傑從小就見義勇為，有什麼事總是衝第一個，今天聽到噩耗悲痛不捨。

現場記者詢問童子瑋有關為何沒有共生氧氣面罩，童子瑋說，相關起火原因與設備的問題，稍晚他再來了解，先讓消防局火場調查人員專業調查再來了解。他與市長謝國樑聽到消息都趕到現場關心，詹能傑還有遺孀和讀國小的8歲女兒，他今天先到醫院表達關心，後續相關事宜會再妥善處理。

