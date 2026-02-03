基隆勇消詹能傑救人殉職！移靈巡禮同仁淚喊「任務結束，一路好走」

勇消詹能傑為救人殉職，今日移靈巡禮，第一分隊與仁愛分隊同仁敬禮送最後一程。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，日前為救人殉職，今日舉行公祭，基隆市消防局特別安排「移靈巡禮」儀式，由消防車隊護送靈柩回到詹能傑生前服務的分隊，過往同仁列隊舉手敬禮長達20多分鐘，並追晉詹能傑為分隊長及入祀忠烈祠。

基隆市消防局今日舉行移靈巡禮儀式，從基隆殯儀館繞行至詹能傑生前服務的仁愛分隊進行最後巡禮，第一分隊與仁愛分隊的消防員及義消整齊列隊，高喊「任務結束，一路好走」送詹能傑最後一程，場面哀戚。

廣告 廣告

公祭儀式在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，靈柩覆蓋國旗與消防旗，象徵國家最高敬意，後續將辦理入祀忠烈祠，讓其精神永受後人景仰，政府也頒發楷模獎章、消防獎章及中央褒揚令，表彰其捨身救人的忠勇事蹟，並追晉其為分隊長。

針對詹能傑殉職案，消防單位已著手檢討共生面罩的配備標準及快速救援小組（RIT）的啟動時機，同時針對類似囤積行為引發的高風險火警，地方各界也強烈呼籲相關單位應加強社區管理與稽查，避免類似憾事重演。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台64丟包乘客害命！司機被起底從中國工作回來 違規跨車隊接單

桃園撞球館凌晨大亂鬥！警快打部隊逮7人送辦