基隆勇消詹能傑救人殉職 「衣服堆像山要小心」成遺言

【緯來新聞網】基隆市樂利三街的「台北生活家」昨（21日）晚10時許發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝火場救人，捨命脫下面罩給受困女子，結果不幸殉職。他在第2次從火場出來時，不忘提醒大家「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰可能會山崩，沒想到竟成了最後遺言。

仁愛分隊小隊長詹能傑衝火場救人，結果不幸殉職。（圖／翻攝自基隆市消防局官網）

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，隨即濃煙迅速佈滿整棟樓，林姓老婦逃出火場後，發現女兒還在裡面。仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入搜救，終於發現受困余姓女子，但余女已出現呼吸困難等狀況，詹能傑選擇將氧氣面罩脫給對方使用，自己因此吸入大量一氧化碳昏迷，2人最終都送醫不治。



據了解，詹能傑前2次都搜救未果，出來時特別提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，若不小心碰到恐怕會掉下來山崩，沒想到他換上新的空氣瓶第3次進入火場，竟是永別，也成為其最後的遺言。



消防人員表示，由於屋內堆滿大量回收雜物造成「全面悶燒」，火場內部雜物不斷崩落，造成搶救困難，只能先排煙，再分批進入搜救，已在今天上午撲滅火勢，鑑識人員將採證釐清起火原因。

