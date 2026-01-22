基隆勇消詹能傑曾為同仁「買便當」遭公審 殉職留妻女沉痛哀悼

詹能傑20年職業生涯參與多場重大災害搶救，戰功彪炳。（翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」社區於昨（21日）深夜發生奪命火警，仁愛分隊小隊長詹能傑在極度惡劣的環境下，三度衝入火場，最終為了將呼吸面罩讓給受困民眾，不幸吸入過量濃煙英勇殉職。這位資歷20年的消防員，曾參與過無數重大災難，卻曾因「買便當」遭酸民公審攻擊，如今以生命證明消防員的無私與重量。

據悉，火警現場雜物堆積如山，稍有不慎便會引發「雜物山崩」，詹能傑在兩次進出摸清環境後，仍不顧危險第三次入內，只為搜尋受困民眾，當他終於在濃煙中尋獲女子時，發現對方已被重物壓住且呼吸困難。

生死一瞬，詹能傑選擇將自己的氧氣面罩脫下，套在女子臉上，自己卻因火場濃煙加劇，在失去防護的情況下瞬間遭嗆昏失聯。詹能傑被救出後，因長時間缺氧導致氣管嚴重受損，儘管醫療團隊緊急氣切並搶救50分鐘，不幸未出現奇蹟。

詹能傑第二次出火場時，還跟同仁分享火場狀況，叮嚀小心雜物。（資料畫面）

41歲的詹能傑為警專23期畢業，出身消防世家，他20年的職業生涯幾乎是一部「台灣近代災難史」，曾參與過國道三號走山搜救、復興空難搶救、普悠瑪太魯閣號翻覆事故，以及花蓮雲門翠堤大樓震災等。

諷刺的是，這位功勳卓著的英雄，2024年山陀兒颱風期間，因身穿制服外出替堅守崗位的同仁買便當，竟遭網友公審質疑「沒午休就排隊」，當時分隊長還曾出面緩頰，解釋消防員用餐時間不固定，只求讓弟兄吃飽再上工。

詹能傑殉職後，留下擔任護理師的妻子，以及一名正就讀國小四年級的女兒，基隆市消防局表示，將全力協助遺族處理後續事宜。





