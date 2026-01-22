基隆勇消詹能傑殉職！不肖人士冒名詹母發文 家屬悲慟發聲：別再轉發

社會中心／程正邦報導

仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進火場，最後不幸殉職。（圖／翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

基隆市安樂區「台北生活家」社區於昨（21）日深夜發生奪命惡火，仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困住戶，三度進出火場並捨身摘下面罩，最終不幸英勇殉職。然而，在社會各界沉痛哀悼之際，竟有不肖人士盜用詹母的照片在社群媒體冒名發文，內容聲稱「他是被一次次沒關係拖進火場」等煽情文字，引發破萬次觀看。詹能傑家屬今日憤而發聲，痛批此舉是對家屬的二次傷害，呼籲大眾共同檢舉下架。

詹能傑為救受困住戶，三度進出火場並捨身摘下面罩，不幸英勇殉職。（圖／翻攝自Threads）

救人到最後一刻：摘下面罩的溫柔抉擇

現年 41 歲的詹能傑小隊長，在 21 日晚間接獲報案後立即趕赴現場。起火戶 2 樓內部堆滿了如山高般的回收衣物與雜物，動線宛如迷宮且極易坍塌。詹能傑在第二次搜救撤出後，還特別叮嚀同袍「裡面衣服堆得像山，要很小心」，隨後又更換氣瓶第三度重返火場。

當他在雜物堆中發現呼吸困難的 34 歲羅姓女子時，因對方被衣物壓住難以即時脫困，詹能傑毫不猶豫摘下自己的供氣面罩供其續命，自己則因吸入大量濃煙嗆昏。雖然隊友在一小時後尋獲詹員並悲喊「你給我起來！」但送醫搶救後仍宣告不治，羅女也遺憾未能救回。

疑似有網友盜用殉職勇消媽媽身分發文，遭親屬檢舉下架。（圖／翻攝自Threads）

不肖人士趁火打劫：假帳號發文消費英雄

就在家屬悲慟處理後事之時，今日下午社群媒體卻瘋傳一則以詹母口吻撰寫的長文，標題為「他的死不該只是一則新聞」，內容不僅批評消防制度，更將殉職原因描述為被同儕或長官「拖進火場」。

詹能傑家屬隨後在留言區嚴正澄清，強調該帳號並非詹母本人操作：「我們家屬還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙，還冒用我阿姨的身分？家屬目前仍在處理後事，請勿造成二次傷害，若持續冒名發文，絕不寬貸！」

截至下午 5 時許，在網友與家屬的集體檢舉下，該篇充滿爭議的冒名貼文已遭下架。

基隆市長謝國樑對詹小隊長的犧牲表示深切不捨，承諾將全力爭取最優撫卹並入祀忠烈祠。(資料照)

火場調查：對講機短路引爆「環境墳場」

基隆市消防局火調科今日重回現場，初步判定起火原因疑似為客廳大門旁的對講機線路短路。令人警惕的是，屋內長期囤積的雜物成了助燃劑與搜救阻礙。消防粉專「消防神主牌」對此憤怒發文指出，殺死英雄的往往不是火，而是民眾堆疊出來的環境，呼籲社會正視「囤積症」帶來的公共安全風險。

基隆市長謝國樑對詹小隊長的犧牲表示深切不捨，承諾將全力爭取最優撫卹並入祀忠烈祠，感謝這位消防模範生 19 年來對守護生命的奉獻。

