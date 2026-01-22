基隆勇消詹能傑殉職！同仁狂奔扛他上救護車、崩潰喊：快點給我起來喔

記者林盈君／基隆報導

21日深夜，基隆市樂利三街「台北生活家」社區，一處6層樓大樓、2樓民宅發生火警，一名22歲余姓女子受困屋內，仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場，終於找到受困的余女，但卻被濃煙嗆傷昏迷，最終送醫不治。而詹能傑被尋獲時已陷入昏迷，消防同仁緊急將他送往救護車，一路上還哽咽的說「詹能傑你給我起來喔，快點起來」，場景令人鼻酸。

小隊長詹能傑嗆傷昏迷，同仁緊急將他送往救護車，不斷大喊「詹能傑你給我起來喔」。（圖／翻攝畫面）

據了解，由於屋內堆滿回收物品，導致救援困難，消防員進入屋內搜索，一不小心碰到物品就會「崩落」，行進間也非常困難，且回收物因火勢持續悶燒，屋內濃煙密布，受困的余女、3度救援的小隊長詹能傑，雙雙昏迷送醫不治。搜救同仁進入之後，發現昏迷的小隊長詹能傑，立即狂衝將他一路送上救護車，途中還不斷喊「詹能傑你給我起來喔！」，無奈最終仍宣告不治。詳細起火原因還需進一步釐清。

