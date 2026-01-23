基隆勇消詹能傑殉職 家屬悲慟赴靈堂悼念

記者蕭羽秀、蔡效儀／基隆報導

為了救受困民眾，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職，英勇事蹟讓外界相當不捨。今（23）日他的家屬則在基隆一處會館替他設置靈堂，一早就許多消防同仁都到場哀悼，場面十分哀戚。他的父母更是不捨兒子捨身救命，而其實詹能傑兩年前就曾發文表示，沒能救下未出生孩子心情極差，因此外界猜測，他這次不想再留遺憾，選擇讓出面罩，而非失誤。

法師帶領著家屬祭拜。

法師：「過樓梯喔，來過門喔，過門喔。」

雙手緊捧著牌位，殉職小隊長詹能傑的弟弟全程低頭，還戴著口罩，但仍看得出他的神情相當悲慟，一旁詹能傑的妻子和父母，面色也十分凝重。23日一早，詹能傑家屬在基隆殯儀館旁會館設置靈堂，親友們還有大批消防同仁都前來哀悼，一想再也無法和小隊長一起共事，各個緊皺著眉頭，相當不捨。

基隆市副市長邱佩琳：「（在那邊苦苦求饒），你們教出這麼一個優秀的孩子。」

基隆市副市長邱佩琳（左）也到場慰問。

包含副市長邱佩琳也到場慰問，詹能傑父母則難過表示，真的很不忍心，寶貝兒子在火場中捨身救命。

消防人員：「能傑你給我起來啦，能傑，詹能傑你給我起來喔。」

消防弟兄急迫萬分。

22日凌晨，詹能傑受困76分鐘後，終於被救出，但已經沒了生命跡象，同仁們哽咽呼喊著，並邊跑邊將他推上救護車，但他最終還是回天乏術，因為…

失火的二樓民宅，內部畫面曝光，裡面雜物堆的恨天高，有些甚至堆到天花板高度，雜物導致門根本無法完全開啟，在這樣的險峻的環境下，不僅導致消防員救災困難，也害的詹能傑受困許久，最終沒了性命。

民宅內雜物叢生。

內政部長劉世芳：「有關共生面罩的問題，我們在火災調查委員會裡面，會把這個議題提出來討論。」

詹能傑殉職震撼外界，前年他曾寫下內心獨白表示，自己在急救現場拼到最後，卻仍眼睜睜看著生命逝去，推測兩年後，再度面臨生死交關的他，是選擇把面罩讓給受困者，並非失誤，小隊長英勇行為將永遠刻在民眾心裡。

