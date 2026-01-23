基隆勇消詹能傑殉職 市府依法規啟動追贈褒揚

（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市消防局小隊長詹能傑因公殉職。市府今晚表示，將依法規啟動追贈與褒揚、追晉分隊長，並設教育儲蓄戶，照顧他子女的學習權益。

市府發布新聞稿表示，為表彰詹能傑的忠勇事蹟與卓越貢獻，已依相關法規，啟動多項追贈與褒揚作業。包含將依「獎章條例」頒給楷模獎章；依「褒揚條例」呈請中央褒揚；並依「消防專業獎章頒給辦法」頒授消防獎章。同時，依「消防人員殉職追晉職務要點」，予以追晉分隊長職務，以彰顯他的專業與奉獻。

另外，市府也將依「忠烈祠祀辦法」請准詹能傑入祀忠烈祠，並將成立治喪委員會，全程協助治喪事宜；靈柩將爭取以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，相關殯葬費用也將依法減免。

市府教育處表示，已與詹能傑子女就讀的學校聯繫，啟動校園關懷與支持機制，透過輔導教師，提供情緒安撫與心理支持，並設立「教育儲蓄戶」等資源，照顧詹能傑子女的學習相關權益。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區一處民宅，21日深夜發生火警，釀成2死4傷慘劇。詹能傑當時為救受困的羅姓女子，3度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻疑似缺氧昏厥不幸殉職。（編輯：張銘坤）1150123