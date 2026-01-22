基隆勇消詹能傑殉職 蔣萬安率北車危安演練小組默哀

台北市長蔣萬安率北車危安演練小組，為基隆消防小隊長詹能傑默哀。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕基隆市安樂區「台北生活家」社區昨晚深夜惡火，造成前往救災的消防小隊長詹能傑殉職。台北市政府今(22日)於台北車站進行危安演練，台北市長蔣萬安與演練小組一同默哀，「任務結束，辛苦了」，也為其他還在醫院的消防弟兄集氣。

今日台北車站演習範圍包含台鐵、高鐵、北捷、機捷、台北地下街、站前地下街、K區地下街、中山地下街，以及微風廣場，共9個事業體，動員340人演練無差別攻擊事件的應變。

蔣萬安在講評前也特別提到，要藉由此機會為英勇殉職的詹小隊長默哀1分鐘；蔣萬安說，任務結束，辛苦了，也希望替其他還在醫院的消防弟兄集氣。

