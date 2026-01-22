基隆勇消詹能傑脫面罩救人殉職！曾遭酸「穿制服買飯」 獨留小四愛女

勇消詹能傑「脫面罩救人」殉職，過去曾因「穿制服買便當」遭公審，如今捨身救人證明了對職責的最高盡忠。圖／取自基隆消防局臉書

基隆市樂利三街「台北生活家」社區於21日深夜發生嚴重火警，釀成2死4傷慘劇。41歲的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，在搜救過程中三度衝入濃煙密布的火場，最終疑因將氧氣面罩讓給受困民眾，不幸缺氧殉職。消息傳出後令各界震驚不捨，更令人心碎的是，詹能傑正是去年颱風天因「穿制服買便當」遭網友公審的消防員，如今他用生命證明了對職責的最高盡忠。分隊長曹志榮在受訪時難掩悲傷，哽咽表示詹能傑平時做事認真負責，家中女兒才就讀國小四年級，如今痛失英才，情緒久久無法平復。

三進火場 生死一瞬讓出面罩

據悉，火警發生於昨晚10時許，濃煙迅速吞噬社區樓梯間。詹能傑率隊搶救，前兩次進出已發現屋內堆滿雜物，寸步難行，但他為了確認是否仍有人員受困，毅然決然第三度衝入火場。他在濃煙密布的房內找到受困的羅姓女子，發現她遭重物壓住且呼吸困難，生死關頭，詹能傑選擇摘下自己的氧氣面罩給羅女使用，隨後便因吸入過多濃煙失聯。

急救50分鐘無效 留妻與國小愛女

搜救人員於凌晨2時尋獲詹能傑，但他已無生命跡象。基隆長庚醫院醫師吳俊德指出，因長時間缺氧導致氣道腫脹，緊急氣切搶救50分鐘仍回天乏術，於清晨5時宣告不治。詹能傑為警專23期畢業，從事消防工作20年，妻子為護理師，育有1名國小4年級的女兒，家中頓失支柱。

廣告 廣告

基隆小隊長詹能傑殉職。圖／取自基隆消防局臉書

曾參與多起重大災難 「買便當風波」成最痛對比

詹能傑資歷深厚，曾參與復興空難、太魯閣號事故及花蓮震災等搜救。諷刺的是，去年山陀兒颱風期間，他曾因穿制服替隊員買15個便當，遭網友拍照公審「沒午休就排隊」。當時分隊長曾出面解釋是為了讓隊員吃飽好上工；如今詹能傑犧牲自己拯救市民，那一張買便當的照片，成了對酸民最沉痛的反擊與對比。

謝國樑痛悼「任務結束，辛苦了，一路好走」

基隆市長謝國樑今早在社群平台發文表示，此次火警中，詹小隊長為執行任務、捨身救人，不幸英勇殉職，展現消防人員無私奉獻與高度使命感，令人肅然起敬。市府將全力協助後續事宜，並向家屬致上最深切的關懷與慰問，盼家屬節哀、保重身體。

謝國樑也在貼文中向詹能傑致上最崇高的敬意，感謝其為守護市民生命安全所做出的犧牲與奉獻，並表示「任務結束，辛苦了，一路好走」，全體市民同感哀悼。



回到原文

更多鏡報報導

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

雜貨店闆娘堅持28年不熬夜！背後真相藏「超大洋蔥」 網淚讚：人間菩薩

墾丁店家寧願倒也不降價？他揭3大致命傷 網「8字」砲轟：自作自受

26歲吳磊驚傳「床照」外流被兜售！火速回應12字揭真相 爆料網友下場曝光