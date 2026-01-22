基隆勇消詹能傑「捨命摘面罩給受困女」殉職 謝國樑慟：爭取入忠烈祠

謝國樑承諾將替詹能傑爭取從優撫卹，並協助入祀忠烈祠。資料照

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）深夜發生嚴重火警，釀成2死悲劇。仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑，在搜救過程中發現受困女子，為了延續對方生機，毅然摘下自己的供氣面罩給她佩戴，導致自己暴露在濃煙中嚴重嗆傷昏厥，送醫搶救後於今晨宣告不治。基隆市長謝國樑聞訊後表達沉痛哀悼，承諾將爭取從優撫卹，並協助家屬完成讓英雄入祀忠烈祠的心願。

捨身救人 市長：爭取最高榮譽

基隆市長謝國樑表示，詹能傑小隊長在生死關頭，選擇將生的機會留給市民，自己卻不幸犧牲，接到消息時內心非常不捨且沉痛。對於家屬提出希望詹能傑能入祀忠烈祠，謝國樑強調：「他是為了救人而犧牲！」市府將全力支持並爭取，同時也會從優辦理撫卹，以慰英靈。

鐵漢柔情 16年無役不與

殉職的詹能傑是警專23期畢業，投身消防界已逾16年，是同仁眼中「雷厲風行、率直鐵漢」的優秀幹部。他救災經驗極為豐富，台灣近十幾年來的重大災難現場，幾乎都能看見他的身影。

廣告 廣告

從2010年的國道3號走山意外、復興航空基隆河空難，到普悠瑪列車翻覆、太魯閣號408車次事故，以及花蓮雲門翠堤大樓震災，詹能傑總是衝在第一線，穿梭在瓦礫與殘骸中搶救生命。

專業精進 曾獲消防績優殊榮

除了豐富的實戰經驗，詹能傑也不斷精進專業技能。他考取了包括救助隊、EMT2（中級救護技術員）、各式潛水證照、化災搶救及車禍救援等多項專業資格，將畢生所學全數奉獻給救災工作，並在2019年榮獲消防署「消防績優救護人員」的殊榮，表現備受肯定。

滿門豪傑 兄弟檔同為消防員

詹能傑出身「消防世家」，其胞弟詹庭豪目前也任職於基隆百福消防分隊。基隆市消防局曾在2022年以「滿門豪傑」為題，盛讚這對兄弟檔在工作崗位上的優異表現，當時詹能傑還留下了「現在的成就，是過去的努力」這句座右銘自勉。



回到原文

更多鏡報報導

任務結束了！救難英雄捨身殉職 消防局臉書換黑白照慟喊：會記得祢為救人犧牲

兄弟同為消防員！基隆勇消3入火場「面罩讓給受困者」殉職 曾救普悠瑪、太魯閣

基隆火場內部曝光！阿嬤撿回收「垃圾山」卡死去路 死者父認：沒地放才堆家裡

女兒被男友施暴！老爸「連開2槍斃了他」 事後發現殺錯人