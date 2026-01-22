基隆勇消詹能傑3度衝火場救人「讓出面罩」殉職 救出女子也不治

基隆市樂利三街住宅昨晚發生火警，釀成2死4傷。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑搜救時三度進入火場，將空氣呼吸器面罩讓給受困女子，自己因吸入濃煙殉職。（圖取自基隆市消防局臉書）





基隆市樂利三街一處住宅昨晚（21日）發生惡火，釀成2死4傷悲劇，起火原因仍待進一步調查釐清。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑執行搜救任務時，三度冒險進入高溫濃煙密布的火場，最終將自己的空氣呼吸器面罩讓給尋獲的受困女子，卻因吸入過量濃煙嗆昏失聯，今天（22日）凌晨在火場內被尋獲，送醫搶救仍告不治，英勇殉職。而他所讓出面罩救出的女子也隨後也不治。

火警於昨晚10時許發生在「台北生活家」社區2樓，現場竄出大量火舌與濃煙，住戶驚慌逃生。起火戶77歲余姓婦人順利脫困後，哭喊女兒仍受困屋內，現場指揮官隨即派員搜救。消防局指出，起火住家內堆滿衣物與雜物，空間狹小如迷宮，雜物助燃導致火勢猛烈、濃煙密布，大幅增加救援風險。41歲的詹能傑救人心切，兩度進出火場後仍主動請纓，再度深入搜索。

廣告 廣告

據了解，詹能傑第三度進入火場後，於今天凌晨1時許在雜物堆深處找到受困的34歲羅姓女子，當時對方被雜物夾困、呼吸微弱。生死交關之際，他評估情勢危急，選擇摘下自己的供氣面罩套在羅女臉上，爭取存活機會，隨後因視線歸零、氧氣耗盡而失聯。

搜救人員於凌晨2時許尋獲詹能傑，緊急送醫搶救，仍因吸入性嗆傷嚴重，於清晨近5時宣告不治；羅女則於清晨5時30分被救出，但已無呼吸心跳，送醫搶救後也宣告不治。這場惡火除造成1名勇消殉職與羅姓住戶不治，另有4名住戶輕微嗆傷，預防性送醫。

根據《聯合新聞網》報導，詹能傑消防資歷近20年，曾投入多起重大災害救援，屢獲表揚，是公認的績優消防員，並曾赴日本接受救助專業訓練。

私下的詹能傑是疼愛妻女的父親。基隆市消防局長游家懿語帶哽咽證實殉職消息，表示將全力協助家屬處理後事，並爭取最高撫卹。詹能傑的弟弟詹庭豪同樣是消防員，兄弟倆曾同在基隆市任職，成為消防界佳話，消防局也曾在臉書發文介紹這對消防兄弟檔。

更多上報報導

更新／載有2名台灣遊客的熊本觀光直升機受損嚴重 疑墜落阿蘇中岳火山口

快訊／日本大阪通天閣附近失火 30多輛消防車趕至現場

苗栗虎頭蜂群攻釀3傷 男被咬後喊「我沒辦法呼吸」插管命危