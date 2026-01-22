基隆勇消3入火場 同僚急扛上救護車 崩潰喊：你給我起來

仁愛消防分隊小隊長詹能傑因公殉職。（圖／東森新聞）





基隆市樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜發生一起嚴重的民宅火警。仁愛消防分隊小隊長詹能傑在搜救受困住戶過程中，展現英勇精神三度進入火場。

然而，現場因堆滿回收物導致救援困難，詹能傑疑似在搜救時遭濃煙嗆傷昏迷，經同仁緊急救出並送醫搶救，最終仍不幸宣告不治，殉職消息令同僚極為悲慟。

民宅深夜竄火 雜物堆積阻礙救援

這起火警發生在一棟6層樓建築的2樓民宅。火災現場內部環境極為惡劣，因屋內堆滿大量回收物品，不僅造成火勢持續悶燒並產生大量濃煙，消防人員進入搜索時更面臨物品隨時「崩落」的危險，行進與轉向都非常困難。

廣告 廣告

受困屋內的33歲羅姓女子，雖經消防人員全力搜救，但因現場環境阻礙，被尋獲時已失去生命跡象，送醫後宣告不治。

英雄三入火場罹難 同僚悲痛喊「快點起來」

擔任救援任務的仁愛分隊小隊長詹能傑，在搜救過程中三度進入火場尋找羅女。在找到受困住戶後，詹能傑疑因受困於雜物堆中且遭濃煙嗆傷，在現場陷入昏迷。

搜救同仁發現詹能傑昏迷後，立即將他抬出並狂奔送上救護車。沿途隊友不斷哽咽呼喚：「詹能傑你給我起來喔，快點起來！」場面令人鼻酸。無奈在醫護人員全力搶救下，仍無法挽回這名英勇弟兄的生命。

消防局啟動調查與從優撫卹

基隆市消防局對於詹能傑小隊長的殉職深表哀悼，目前正進一步釐清詳細的起火原因。針對詹小隊長的英勇表現，相關單位將依法報請從優撫卹，並協助家屬處理後續治喪事宜。

更多東森新聞報導

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

打臉廖聰賢！親友曝他月拿4萬 啃老不幹事榨乾蔥油餅父母

快訊／新北死亡車禍！疑打滑與自小客碰撞 騎士送醫不治

