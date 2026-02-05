基隆動保所淨山拆鳥網 救回保育類黃嘴角鶚

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵、安樂山區有不肖業者設網捕捉賽鴿，卻導致4隻保育類的黑鳶掛網慘死。市府動物保護防疫所與台灣猛禽研究會今年初3度上山巡查拆除鳥網，再度發現有台灣藍鵲等保育類鳥隻慘死網中，幸運的是3日發現網上有隻保育類的黃嘴角鴞相當虛弱，由台灣猛禽研究會帶回救治。動保處表示，未來將加強不定期上山巡查。

基隆動保所長陳柏廷表示，去年發現有不法人士在七堵和安樂山區架網，疑捕捉賽鴿，有4隻黑鳶掛網死亡，警方雖已查獲2名嫌犯，動保所與台灣猛禽研究會也持續上山巡查，山區陸續仍發現有鳥網，在今年1月13、14日及2月3日辦理「深度淨山拆除鳥網行動」，請有實務經驗的志工及專業人士上山清除非法設置鳥網。

這次拆除行動鎖定地勢險峻、位置偏遠、設置高度較高的地點，進行深度清查與拆除，3次行動都發現鳥網上有保育類的鳥類掛網，包括鳳頭蒼鷹、台灣藍鵲都已死亡多時。

2月3日拆除行動中，志工在鳥網上發現有隻黃嘴角鴞，當時身體相當虛弱，志工輕輕拉除鳥網，將黃嘴角鴞救下來，經獸醫師餵食後，生命逐漸穩定，由台灣猛禽協會細心照料中，待牠身體恢復後就野放。

陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反野生動物保育法規定，更可能造成鳥類誤捕、受傷甚至死亡，陳柏廷表示，在賽鴿期間將請警方加強巡查，動保所將持續與專業保育團體，不定期上山巡查，並建立通報與監控機制，防止鳥網再度設置。民眾如果在山區、農地或林地發現疑似非法設置之鳥網、陷阱或其他捕捉野生動物器具，請立即通報動物保所或撥打 1999 市民專線，守護基隆珍貴的野生鳥類資源與生態環境。

