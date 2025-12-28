基隆北海岸及宜蘭局部大雨 中南部留意日夜溫差與濃霧

交通部中央氣象署指出，今天(29日)水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫攝氏14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖多雲短暫雨，13至17度。

由於東北風仍偏強，苗栗至台南、北海岸、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示:29日環境風場為東北東風至偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。