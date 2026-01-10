基隆北聖宮「報關媽」募物資 助7千多名弱勢民眾 童子瑋誇用心

基隆市議長童子瑋(右二)今天參加信義區北聖宮「寒冬送暖」活動，強調他有責任和使命，希望有機會整合更多人，為基隆做更多的事。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區北聖宮「報關媽」，今天在宮前廣場舉行「寒冬送暖」活動，今年天氣冷、景氣也冷，但民眾的愛心不減，募得物資有白米、還有千元賣場禮券，讓7700多名弱勢民眾感受溫暖。

基隆市議長童子瑋也到場發送物資。他說，從小在媽祖廟長大，耳濡目染媽祖廟慈善關懷活動，北聖宮報關媽除了長期捐贈物資，今年將捐贈第3台救護車，十分用心。宮廟系統做公益活動，捐米、物資等，他希望有機會和使命整合更多的人，串聯起來為基隆做更多事。

廣告 廣告

北聖慈善協會理事長鄭秀卿說，今年天氣寒冷、景氣也冷，原本擔心募不到款，沒想到今年募得的物資更勝往年，共有7761袋物資，每袋有2公斤白米、5包麵條，以及1張面額1000元的賣場禮券，分送給需要的家庭。

鄭秀卿說，18年前神明指示，有許多隔代教養的家庭，孩子沒法選擇父母，但宮廟可幫助他們，讓他們好好生活、讀書，長大後也不會成為社會問題，18年來每年籌募物資，照顧孩子，「讓他們不至於因為家境窮困、生活弱勢而走偏、走歹路。」

鄭秀卿還透露，過去籌募物資時被當成詐騙，還有發放物資時間接近選舉被當成賄選，事後他們請學校、鄰里長及派出所員警協助，列出「真實需要」的家庭，確保愛心物資不被濫用、不落入詐騙，真正傳遞到那些生活在邊緣、最需要拉一把的孩子手中。

基隆市信義區北聖宮「報關媽」今舉辦「寒冬送暖」，廟方捐贈弱勢者白米、麵條和千元賣場禮券。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

