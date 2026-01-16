基隆區漁會推出年節海鮮禮盒

基隆區漁會推出年節限定海鮮禮盒促銷活動，精選三款CP值超高的迎春禮盒供民眾選擇。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

再過一個月就是農曆春節，基隆區漁會推出年節限定海鮮禮盒促銷活動，今年特別針對不同家庭規模與送禮需求精選多款優質海產，包括象徵大富大貴的龍虎斑、年年有餘的白鯧及頂級鮑魚等，組成ＣＰ值超高精緻迎春禮盒供民眾選擇；此外，基隆區漁會大樓外牆近期完成翻新，「八斗子糖果屋」將成為最新在地地標，即日起推出門市專屬活動，邀請民眾一同來感受「八斗子糖果屋」的繽紛魅力。

基隆區漁會今年將海鮮禮盒細分為三種規格，所有禮盒均採用專業保麗龍盒包裝，隨貨附贈精美提袋，並全面享有免運費優惠：「珍品海宴頂級禮盒」訂價三千六百八十元，內容包括白鯧、龍虎斑、軟絲、紅鰷、白蝦、生鮮干貝、去殼鮑魚、蒲燒鰻魚、鹹豬肉、花枝丸，「春暖花開團圓禮盒」訂價二千六百八十元，內容包括白鯧、龍虎斑、去殼鮑魚、白蝦、生鮮干貝、軟絲、蒲燒鰻魚、花枝丸，「嚴選新春吉祥禮盒」訂價一千六百八十元，包含年菜必備魚種龍虎斑、金目鱸魚、午仔魚、白蝦、軟絲、虱目魚丸。

基隆區漁會大樓外牆近期完成翻新，即日起推出門市專屬活動邀請民眾一同來感受「八斗子糖果屋」的繽紛魅力。（記者楊耀華攝）

為回饋前往門市選購的民眾，基隆區漁會特別舉辦打卡贈獎活動。民眾只要親自前往門市拍攝有著「八斗子糖果屋」美譽的彩色建築，並將這份如童話般的繽紛地景照片上傳至個人社群平台打卡分享，即可現場獲得一罐「鯖魚罐頭」，在準備澎湃年菜的同時，也能收藏基隆最美的視覺焦點。贈品數量有限，送完為止。