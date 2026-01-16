基隆區漁會變身糖果屋打卡送罐頭 推年節海鮮禮盒

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆區漁會斥資將漁會大樓外牆翻新換上五彩繽紛的「八斗子糖果屋」，隨著春節將至，漁會推出3款海鮮禮盒，同步舉辦拍攝糖果屋照片分享至社群平台贈送鯖魚罐頭的活動。

基隆區漁會今天在門市舉辦記者會，理事長簡建輝受訪說，漁會今年推出吉祥禮盒、團圓禮盒及珍品禮盒共3款海鮮禮盒，價格分別為新台幣1680元、2680元及3680元，往年經驗，以中價位的團圓禮盒最受消費者青睞，只要訂購任何一款海鮮禮盒就能免費宅配到家。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，團圓禮盒除了內含白鯧、龍虎斑、去殼鮑魚、白蝦、生鮮干貝、軟絲、花枝丸外，今年雖然魚貨漲價，但海鮮禮盒不僅價格不變，還增加蒲燒鰻魚，稍微加熱即可配飯享用，春節送禮自用兩相宜，目前3款禮盒總共已銷售2500盒，目標售出5000盒，打破去年4800盒的紀錄。

此外，基隆區漁會斥資新台幣3800萬元，除了全面更換漁會大樓窗戶，並打除大樓外牆磁磚，將外牆漆上粉紅、淺藍、淺綠等顏色，孩童參加食魚教育時看見大樓外觀，形容有如糖果包裝紙五彩繽紛，漁會便將彩繪後的大樓取名「八斗子糖果屋」。

基隆區漁會指出，民眾只要拍攝「八斗子糖果屋」，並將照片上傳至社群平台分享，就可獲得1罐鯖魚罐頭，限量1000罐，讓民眾在選購海鮮禮盒的同時，也能收藏基隆最美的視覺焦點。（編輯：管中維）1150116