基隆升旗同台 謝國樑談改變童子瑋指未見發展方向

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市議會議長童子瑋昨天獲民進黨徵召參選基隆市長後，今天首度與市長謝國樑在元旦升旗典禮同台。謝國樑表示，基隆正在一點一滴改變；童子瑋則指出，過去幾年看不見基隆未來發展方向。

基隆市元旦升旗典禮清晨在轉運站大頂棚舉行，謝國樑、基隆市副市長邱佩琳率領市府主管出席。童子瑋與副議長楊秀玉及數名議員，以及國民黨立委林沛祥、超級籃球聯賽（SBL）基隆市黑鳶籃球隊隊員等也共同參與典禮。

典禮在臭豆腐樂團與視障鋼琴家許哲誠溫暖的琴聲與歌聲中揭開序幕，在基隆市啄木鳥合唱團領唱、基隆女中儀隊掌旗下，全場齊唱國歌與國旗歌，注視國旗冉冉升起。

謝國樑致詞說，基隆正在一點一滴改變。日前基隆捷運先期工程舉行開工典禮，未來捷運五堵站周圍將有非常大的轉變，帶來許多產業與就業，這是大家共同努力的結果。「基隆是我們大家的家園」，希望大家一起努力，讓城市更好、讓家更好，讓基隆持續變成更有愛的城市。

童子瑋受訪時指出，過去幾年，「我們這個家就是基隆市」，沒有好好地被善待與規劃，也看不見城市未來整體發展方向，希望大家今年再相信一次基隆讓基隆進步，團結國家和基隆，讓老年人安居樂業，年輕人相信未來，大家一起努力。（編輯：黃世雅）1150101