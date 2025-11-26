基隆協和電廠將改建 謝國樑：將嚴格把關

基隆市政府24日就協和發電廠更新改建計畫召開安全會議。（圖／報系資料庫）

台電預計於基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，基隆市政府24日就改建計畫召開安全會議。市長謝國樑表示，協和電廠距離市中心很近，相關工程必須以市民安全為最高原則；並指出，市府將要求台電提出完整安全防護計畫與風險量化分析，並依專家建議全程公開透明、逐項把關，確保基隆具備足以因應大型能源設施的災防能力。

台電預計於基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，內容包含填海造陸設置天然氣接收站及卸收碼頭，以汰除原有燃油機組並改建為燃氣複循環機組，同時增設液化天然氣（LNG）儲槽及氣化設施。

基隆市府指出，該計畫之環境影響評估審查已於114年2月26日經環境部環境影響評估審查委員會決議通過。24日於基隆市災害應變中心召開會議，後續改建工程的安全議題進行討論，並邀請相關領域專家學者擔任委員，以提供市府相關安全把關參考建議。

基隆市府續指，會中委員建議應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，以做為市府研擬後續災害搶救策略之依據。同時，也請市府全面檢視基隆市現有之救災量能，評估其是否足以因應未來可能的災害需求。

謝國樑表示，該計畫應公開透明，後續會議將請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。另外，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提之建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時之災害防救能力。

