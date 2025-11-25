基隆協和電廠改建計畫過環評 謝國樑：工程須以市民安全優先

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆協和發電廠更新改建計畫通過環評後，市府日前於災害應變中心召開安全專家會議，針對天然氣接收站、LNG儲槽及相關設施的後續工程風險進行討論。專家建議台電提出更周全的安全計畫與量化風險分析。市長謝國樑則說，協和電廠距離市中心很近，相關工程必須以市民安全為最高原則。

台灣電力公司在基隆推動協和發電廠更新改建計畫，內容包括填海造陸設置天然氣接收站與卸收碼頭，汰除現有燃油機組並改採燃氣複循環機組，同時增建液化天然氣(LNG)儲槽與氣化設備。該案已於今年2月26日通過環境部環評審查，後續安全作業成為地方高度關注焦點。

基隆市政府11月24日於災害應變中心召開專家會議，邀集各領域學者針對工程階段的安全議題提出建議，作為市府後續把關及研擬防救策略的重要參考。會中委員建議協和發電廠需提出完整的安全防護計畫書，明確列出工程與營運期間的各類潛在風險，並要求台電進行量化風險分析，以利市府建立精準、可操作的災害搶救模式；同時也建議市府盤點基隆現有救災量能，檢視人力、設備與跨機關協作是否足以因應未來可能的災害情境。

謝國樑指出，該計畫應公開透明，後續會議將請協和發電廠人員參與討論，並依委員意見執行計畫。另外，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時災害防救能力。

