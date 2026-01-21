基隆南榮公墓驚傳喋血！外包清潔員倉庫爆衝突 1人胸口中刀命危送醫

記者林盈君／基隆報導

21日下午，基隆市南榮公墓發生砍人案，一名外包的男性清潔人員，疑似與人在倉庫發生激烈口角，遭對方持刀揮砍，造成現場2名清潔員受傷，其中1人疑左胸口中刀，傷勢嚴重；另1人輕微劃傷，無生命危險。警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治，詳細案情及經過，還需警方進一步釐清。

基隆市南榮公墓發生砍人案。（示意圖／資料照）

初步了解，今天下午，一名男性外包清潔員，疑似與人在倉庫裡發生爭執，進而演變成肢體衝突，過程中有人持刀揮砍，造成現場2名清潔員受傷。其中1人傷勢較嚴重，左胸口遭砍傷，疑有氣胸及口吐鮮血；另1人見衝突發生，隨即上前阻止，手臂被利刃劃傷，無生命危險。警方正持續釐清衝突原因。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

交保才知男友是狼！手機藏國中女兒洗澡片 她秒搬走+檢舉「家裡有槍」

男酒駕拒檢逃逸、警遭衝撞狂轟3槍！漏夜追緝逮共犯「查獲毒品大禮包」

狂砍297刀殺死二房東！70歲翁哭訴「活不到90歲」、求法官：給個機會

新北樹林驚傳車禍！28歲騎士疑打滑對撞自小客車 OHCA送醫搶救不治

