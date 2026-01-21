基隆南榮公墓驚傳砍人案！ 外包清潔員左胸中刀吐血送醫

基隆市南榮公墓今（21）日下午驚傳砍人案，一名外包清潔人員疑似與人爆發衝突，在倉庫內遭持刀攻擊，左胸刺傷，被緊急送醫搶救。

據了解，40多歲的外包清潔人員疑似在倉庫內與仇家發生口角，對方突然持刀械攻擊，造成血胸、吐血、撕裂性傷口等危急情況，被救護人員緊急送醫。另外還有一名清潔人員，疑似在勸架過程中遭到波及，手臂被劃傷，所幸傷勢不嚴重。

目擊者表示，看到救護車抵達現場搶救時，傷者被抬出，頭部滿是鮮血，情況相當嚴重；至於衝突原因，警方目前正掌握相關人員身分、追查嫌犯，鑑識人員也進場蒐證，要釐清案情。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

基隆／鄭艮祐 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

疑撿東西闖台鐵暖暖站鐵軌 40歲男遭列車衝撞喪命

北北基計程車2/11-2/22春節加成 每趟多30元納入跳表收費

借錢口角濺血！新店男持53cm長刀猛砍室友 把人丟路邊放生等救護車