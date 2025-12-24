基隆南榮路26日晚上重鋪 實施調撥車道交管

基隆市南榮路393巷口二期人行環境改善工程即將完工，26日晚上刨鋪路面實施調撥交管。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市南榮路人行環境二期改善工程，從南榮路393巷口至455巷口已近完工，將於26日週五晚上9點至隔天早上6點刨鋪路面(遇雨順延)，將實施調撥車道交通管制，往返基隆至八堵的民眾可以改走龍安街或是國1。

南榮路是台5線進入基隆市區重要道路，市府爭取經費進行人行環境改善工程，第二期工程從南榮路393巷經蓬萊隧道至南榮路455巷口，全長280公尺，今年5月中旬開工，目前已近完工。

工務處養護工程科長廖俊育表示，這段有很多人行道不足1公尺，或是人行道被占用阻礙通行，其中由基隆往八堵方向則是完全沒有人行道，改善後人行道至少1.5公尺至3公尺；這其間還有座蓬萊隧道，俗稱「基隆第一洞」，隧道內人行道原僅70公分，行走不方便，現已拓寬為1.2公尺，保障行人通行安全。

此外，393巷內路面較低，南榮路主線比較高，出入較危險，工務處克服高程問題將巷口順接，行車更安全；同時也將電桿地下化，並建置共同管溝，收納電纜線，讓人行道更寬敞安全。

預計26日晚上9點至27日早上6點進行路面刨鋪工程，將實施調撥車道，單線雙向通車，民眾提前改道。

