基隆博愛停車場24日起施工 停車位減少120席

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市博愛地下停車場將啟動設備優化工程，從11月24日起至明年1月23日分區封閉施工，採兩階段調整停車場出入口動線，施工期間將減少約120席停車空間。

基隆市政府交通處今天透過新聞稿表示，第1階段管制從11月24日至12月23日，時段為上午8時至晚間8時，封閉愛一路出口，車輛由愛三路入口進出。第2階段管制從12月24日至明年1月23日，時段為上午8時至晚間8時，封閉愛三路入口，車輛由愛一路出口進出。

交通處表示，博愛地下停車場車位總計253席，施工期間將減少約120席停車空間，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，或將車輛停放於信二立體停車場、東岸停車場及周邊民營停車場。

交通處指出，每週五至週日規劃市區免費接駁車，路線會行經東岸、信二、西三、六合等停車場，時間為上午11時至晚間10時，班距約20分鐘，設有16處停靠站，提供民眾免費搭乘。

交通處指出，博愛地下停車場優化工程將全面更新軟硬體設施，導入智慧停車導引系統、影像辨識收費管理、安全監控設備與節能照明，並整建廁所等，預計明年5月底完工後，車位仍維持253席，提供市民更舒適的使用環境。（編輯：林恕暉）1141120