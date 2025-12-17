基隆危老建物多、舊城區機能待翻轉 新北分享都更政策

基隆市長謝國樑今(17)日率市府團隊赴新北市交流都市更新等相關經驗，新北市長侯友宜分享都更三箭等政策。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動都市更新方面，祭出「都更三箭」等政策，自2019年至今多元都更申請量已有2100多件，核准1481件，基隆市長謝國樑今(17)日率市府團隊赴新北市交流經驗，新北市長侯友宜分享都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等經驗。侯說，基隆捷運興建，基隆、新北更是介接在一起，盼藉此推動危老建物都更翻轉基隆城市風貌。

謝國樑表示，基隆有許多老舊房屋，需要都更與城市規劃的政策重新再造，才能打造國際級港口都市風貌，相信透過學習新北充足經驗，與2市合作發展，將交流結論帶回導入市政，將改變基隆目前較老舊、保守的都市發展政策。

侯友宜指出，「都更三箭」以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助3大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，在2021年成立「新北市住宅及都市更新中心」，更為新北公辦都更注入新量能，成功推動如「永和大陳地區」等大面積公辦都更案。

城鄉發展局長黃國峰說，新北進一步以板橋、新莊、三重三都心作為發展軸心，並沿微笑三曲線規劃整體開發，隨新店十四張B單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區推動，再以捷運串聯各整開區；市府也簡化審議流程、訂定通案原則等，加速重要都計變更案件開發期程，同時透過引導私人捐贈設置公益設施，打造友善城市。

城鄉局補充，基隆正面臨推廣老舊危險房屋都更、公辦都更整合招商、舊城區機能翻轉等課題，新北市分享「都市更新審議推動經驗」及「都市計畫變更審議機制」經驗，彼此交流相長，市府也將持續加速推動都市更新，強化居住安全與品質。

