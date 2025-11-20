基隆危險道路麥金路3巷 議員建議容積移轉為計畫道路

基隆市麥金路3巷私人道路造成外送員摔死，議員爭取納入市府維管範圍解套。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市麥金路3巷私人道路大雨造成坑洞，日前發生死亡車禍，議員建議解套納入維管，市府表示，將與地主協調，透過容積移轉回饋方式，將麥金路3巷轉化為計畫道路，納入市府維管範圍。

基隆市安樂區麥金路3巷因為連接麥金路，右轉就能上高速公路，長期來是壯觀里居民的重要出入通道，但道路土地產權屬於私人所有，2020年重鋪過，但近年颱風大雨來就坑坑洞洞，日前有外送員撞上坑洞摔車，送醫後不治。

市議員鄭愷玲今天總質詢指出，這條道路已經通行30年，使用頻繁，卻屬私人土地，道路破損無法即時填補，經常性造成人車危害。鄭愷玲建議市府與地主溝通，透過容積移轉方式，將這條道路納入市府維管範圍。

廣告 廣告

對此，交通處長陳耀川表示，這條道路的地主同時也是北台科技園區的地主，因此交通處有意將該處道路納入國1及國3聯絡道來討論。

都發處長謝孝昆表示，目前北台科技園區的進度還停留在地質安全調查階段，地主雖然有意進行土地開發變更，但時序仍相當冗長。對於議員的提議，都發處將找地主協商，一方面洽談是否能給予市府短期使用及維護的權益，另一方面也與地主洽談，北台園區開發提前回饋市府的公共設施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

7個人點一份蚵仔煎！「鹿港小吃宴」推手不忍了貼出公告

