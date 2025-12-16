基隆又傳死亡車禍…他駕車「先撞機車再高速撞橋墩」送醫不治

社會中心／基隆報導

基隆昨（16）日又發生一起嚴重死亡車禍。（示意圖／pixabay）

基隆昨（16）日又發生一起嚴重死亡車禍。一名張姓男子（56歲）駕車行駛至信義區孝東路路口時，疑因失控先是撞倒一名騎乘機車的女子，隨後車頭猛烈撞上高架道路的橋墩，車體嚴重變形。消防人員趕抵現場，發現張男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

基隆市消防局於昨晚22時45分許接獲報案，指信義區孝東路和台62甲線匝道路口發生車禍事故，立即派員前往。到場後，發現一輛機車倒在路旁，一名女騎士後腦勺受傷，所幸意識清楚，隨即被送往基隆醫院急救後確認無生命危險。然而，張姓男子駕駛的黑色轎車則以車頭正面猛烈撞擊橋墩，車體嚴重變形扭曲，張男因此受困駕駛座，被救出時已無呼吸心跳，雖經緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

警方獲報後立即到場並進行測繪及採證，以釐清事故發生經過。初步檢視，張男車內並未發現違禁物品；至於張男駕駛的轎車為何會失控先撞人、再高速撞擊橋墩？詳細的事故原因與肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查鑑定。

