基隆又傳毒駕 1死2傷 10多輛汽機車毀損

▲1名楊姓男子毒駕釀禍，沿著仁一路衝撞，造成1死2傷及10多輛汽機車毀損，現場一片凌亂。（記者趙智偉攝）

基隆市1名楊姓男子於15日駕車行經仁一路、愛九路口擦撞護欄後，就一路衝撞行人及路旁汽機車，造成1死2傷，消防人員救護時找到2支俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸彈交由警方，經初步鑑驗呈毒品陽性反應，全案朝毒駕方向相驗偵辦。

基隆市於12月9日在南榮路發生毒駕釀成1死2傷悲劇後，短短6天的時間，又再發生毒駕重大傷亡車禍，造成1名準備到蔬果行買菜的60多歲林姓老婦人死亡，以及一名買完菜的林姓女子受傷，另毒駕肇事的楊姓男子（55歲）也受到輕傷。

楊姓肇事者經醫護進行各項檢查及治療後，下午1時30分左右，戒護的員警在醫院對楊實施毒駕唾液快篩時，楊竟不配合，咬斷唾液快篩棒，警方告誡後，將再對楊進行第二次的唾液快篩。另外，警方也請示檢察官，將採集楊的尿液、血液送驗，釐清肇事真相。

這起毒駕重大傷亡車禍，是發生在15日上午11時5分，楊姓男子駕駛白色進口休旅車行經仁一路、愛九路口，先擦撞護欄，接著一路衝撞，先後撞飛1名步行買菜的林姓老婦人與1名買完菜的林姓女子，並撞擊路邊10多輛汽機車及蔬果店、金紙店的攤架、立式招牌，楊的座車最後追尾撞上一輛停在路旁的轎車才停下，楊也因強力撞擊受傷。

基隆市消防局與基警二分局接獲通報，火速派員趕赴現場，消防人員迅速將受傷的林姓老婦人及林姓女子、楊姓肇事者分別送醫；救護過程中，消防人員在楊的身上找到2支疑以俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸彈，當場交由警方鑑驗。另外，林姓老婦人的年邁丈夫見老伴遲

遲未歸，便到蔬果行找尋，經由警方告知老婦人被車撞傷，便難過、焦急的跑到醫院了解。

3名傷者經緊急送醫急救。其中，林姓老婦人經醫護全力搶救，最終因傷重宣告不治；林姓女子則在檢查治療後，自行出院；另楊姓肇事者則疑似拖延時間，在醫院內一直要求做部分檢查，5名員警全程戒護，並對楊實施毒駕唾液快篩。

下午2時，警方對查扣的2支菸彈進行毒品初驗，均呈毒品陽性反應，隨即呈報基隆地檢署檢察官相驗偵辦。

事故現場一片凌亂，警方封鎖現場採證後，毀損的機車大都由被害人自行移置送修，另被撞毀的自小客車及肇事車輛則由拖吊車拖離現場。

全案將在偵詢後，依毒品危害防制條例及公共危險致死罪嫌等將肇事的楊姓男子移送基隆地檢署偵辦。