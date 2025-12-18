基隆又又又有污染？暖暖溪出現「大量白色泡沫」 台水：取水作業暫停

今（18）日上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫事件，台水（台灣自來水公司）表示，經接獲報後第一時間已立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制，現場取水口設有三道防護措施，同時配合環保局共同處置，請民眾安心。

台水公司說明，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里之基隆河支流暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水；基隆市環保局亦立即於水源橋下佈設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散，而台水公司水質檢驗人員會同環保局同步採樣送驗，進行緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

台水公司表示，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。台水公司強調，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，並深化跨機關合作，共同確保民眾飲水安全無虞。

