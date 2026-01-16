即時中心／徐子為報導



位於基隆市安樂區麥金路發生嚴重自來水幹管爆裂事故，釀大量漏水。台灣自來水公司已緊急啟動大規模停水及減壓供水措施因應，其中，共計2萬6587戶停水，另有約2萬戶降壓供水，影響全市近半數家戶用水。基隆市長謝國樑今（16）晨赴現場勘查，要求水公司全力趕工，務必在最短時間內完成修復，盡速恢復正常供水。





台灣自來水公司第一區管理處（一區處）說明，麥金路下方共埋了4支外覆混凝土水管，其中2支為口徑1200毫米水管，負責將八堵抽水站的原水輸送至淨水場；另2支為口徑1000毫米水管，供應自來水至用戶端。經查發現，其中1支輸送至用戶的水管漏水。



謝國樑上午率領工務處長簡翊哲，並與多位市議員及里長到場關切，聽取台灣自來水公司第一區管理處長張子中簡報。水公司表示，目前已動員人力與機具全力搶修，目標於今日深夜完成修復作業，並於明（17）日上午全面恢復供水。



謝國樑表示，為確保工程進度，他將於下午再次前往施工現場掌握搶修情形，並要求水公司全面檢討老舊管線與基礎設施，加速汰換作業，降低類似事故再度發生。同時也指示水公司建立更即時、透明的數位通報機制，未來應透過社群媒體等多元管道，第一時間向市民說明狀況與因應措施。



簡翊哲指出，本次破管事件在資訊揭露上仍有諸多不足，例如未即時透過電視跑馬燈或發布正式新聞稿說明，僅仰賴里長群組轉傳，導致資訊傳遞不夠全面。他已要求自來水公司未來必須落實多元宣導措施，強化預警與通報流程，避免因資訊不足讓民眾措手不及。





原文出處：快新聞／基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復

