基隆又見水汙染！暖暖溪出現大量不明白掃泡沫 環保局急設攔油索追汙染源

暖暖溪18日上午突然出現大量不明白色泡沫，水公司現已停止抽水，環保局則調查汙染源中。（圖／市議員連恩典提供）

基隆河11月底才因遭汙染而影響18萬戶民生用水，其上游暖暖溪18日上午又再遭汙染，溪水中出現大量不明白色泡沫，基隆市議員連恩典則懷疑泡沫是由管線排出，自來水公司獲報後已停止八堵抽水站取水，改換新山水庫供水，環保局也到場設攔油索，正追查汙染源中。

根據現場畫面，暖暖溪水中突然出現大量白色泡沫，且汙染物集中，還是從岸邊排出，當地民眾上午7時許發現後立刻通報，連恩典連忙趕抵現場，懷疑恐是管線排出導致汙染，並立刻通知自來水公司和環保局人員。

自來水公司獲報後立即停止八堵抽水站抽水，改用新山水庫供水，環保局也連忙設置攔油索，以免汙染物往下游擴散，並抽水水樣檢驗，正追查汙染源頭中，連恩典則呼籲環境部和環保局重新管制基隆河沿岸的廠商，有污染的就停止在水源區營業以保護水源。

