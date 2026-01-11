基隆取景《叫我驅魔男神》首映

台印合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》基隆特映會，十一日下午在基隆秀泰影城舉辦。(基隆市政府提供)

記者吳翊慈∕基隆報導

台印合作奇幻動作電影《叫我驅魔男神》基隆特映會，十一日下午在基隆秀泰影城舉辦。該片為基隆市政府於一一四年度首度正式啟動影視製作獎勵補助計畫所支持的電影劇情長片，導演陳玫君與出品人徐順理特別到場，與現場貴賓分享拍攝期間於基隆取景的點滴與幕後故事，市府亦邀請地方各界代表共襄盛舉，場面熱絡。

基隆市長謝國樑表示，《叫我驅魔男神》是市府有史以來首部獲得影視補助的電影長片，象徵基隆正式邁入以政策支持影視產業的新階段。近三年來，基隆市持續營造友善拍攝環境，除提供完善協拍服務外，自一一四年起更透過經費獎勵機制，給予影視團隊更具體的支持，期盼吸引更多優質作品進駐基隆，讓城市影像走向國際舞台。

廣告 廣告

台印合作的奇幻動作電影《叫我驅魔男神》基隆特映會，十一日下午在基隆秀泰影城舉辦。(基隆市政府提供)

謝國樑指出，除《叫我驅魔男神》外，另有四部電影已通過市府兩階段審查，從眾多提案中脫穎而出，預計於一一五、一一六年陸續在全國戲院上映，透過大銀幕呈現基隆獨特的港都風貌與文化魅力。

謝國樑也提到，《叫我驅魔男神》自一一二年起即於基隆多處重要地標取景，包括社寮福德宮、正濱漁港及國立台灣海洋大學夢想基地等。影片中不僅呈現正濱漁港繽紛多彩的港灣景致與海岸線風情，也透過廟宇場景展現台灣深厚的民俗信仰，讓國內外觀眾在觀影過程中，自然融入基隆在地文化。

綜合發展處長陳瑋致詞時表示，經外部影視專家共同審查多件計畫後，《叫我驅魔男神》成功獲選，除因大量於基隆拍攝外，更因作品巧妙融合台灣與印度宗教傳說與文化元素，結合特效、動作與歌舞，展現高度想像力與獨特風格，期盼透過影像敘事，讓基隆成為被更多人看見與記住的文化城市。