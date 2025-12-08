地方中心／綜合報導

基隆暖暖有一塊路邊告示牌，因為風吹雨打，字體斑駁、掉落，幾乎看不出來到底寫什麼，被當地人戲稱為"天書告示牌"，原來告示牌寫的是「前有平交道監視錄影舉發」，卻因為年久失修，「平交道」三個字被民眾看成了「小人道」，笑說根本是甲骨文、公共藝術。

基隆暖暖這塊告示牌，字體斑駁，幾乎掉光光，宛如天書告示牌，到底上面寫了什麼，路過民眾滿頭問號！民眾：「（看不出來）對，（你這樣看起來還是看不出來），還是看不出來。」民眾：「呃監視器，（小人）小人道，不是啦應該是火車吧，這應該不是政府的告示牌吧，這應該是公共藝術。」

基隆告示牌"字體斑駁"看不清 民眾戲稱:天書.甲骨文

基隆暖暖告示牌年久失修，遭當地人戲稱為甲骨文（圖／民視新聞）





民眾怎麼都猜不出來，其實這塊告示牌，原本寫的是「前有平交道，監視錄影舉發」，沒想到經過風吹雨打，平交道三個字，不少民眾都看成「小人道」，還有人說根本是甲骨文。民眾：「（看得懂嗎），前方有什麼監視錄影，看不大出來用抓的，（像蝌蚪字一樣）對，（看不太出來）應該是掉落了，（久了掉落）對沒有整理。」

基隆告示牌"字體斑駁"看不清 民眾戲稱:天書.甲骨文

基隆暖暖（圖／民視新聞）





民眾：「就是前面有那個平交道，偵測...錄影要，那個應該是錄，那個是要注意就是了。」不過，告示牌就是要提醒路人，基隆市府卻要市民用猜的，相關單位的螺絲，恐怕也像掉落的字體般，鬆脫了。

