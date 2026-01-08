基隆和平島凶殺案！男遭砍多刀肚破腸流險喪命 3嫌落網羈押禁見獲准

記者林盈君／基隆報導

本月6日，基隆和平島市場附近一處民宅，46歲的林姓男子遭人砍殺，緊急送醫搶救，目前仍在加護病房。警方獲報後展開追查，逮捕涉案的45歲周姓女子、32歲曾姓男子、34歲陳姓男子，並依殺人未遂罪送辦。基隆地檢署複訊時，周女等3人均否認犯案，辯稱去找林男，是協助要解決他與周女的離婚問題，而警方尚未查扣兇刀，檢方認定3人恐有串證之虞，向法院聲請羈押，8日凌晨，法院裁准羈押禁見。

基隆和平島市場附近某民宅，46歲林姓男子被砍殺，3嫌落網遭羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天上午，林男於住處遭人砍殺，腹部、腳部等處被捅傷，所幸及時送醫撿回一命。警方獲報，隨即成專案小組，循線掌握周女等人涉有重嫌，犯案當天，周女等人犯案之後，駕駛租賃車四處藏匿。晚間，警方掌握3人行蹤，順利將周女等人逮捕到案，並在3人身上搜出安非他命及依託咪酯等毒品。面對警方詢問，3人均否認砍殺林男，辯稱係要幫忙解決他與周女的婚姻糾紛。

檢方複訊後，因3人都否認犯案，加上警方尚未查扣兇刀，且林男因傷勢嚴重，目前仍在加護病房，未能製作筆錄，檢方認定3人恐有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

