基隆和平島市場傳兇殺案！1男全身多處刀傷搶救中 疑感情糾紛引殺機

記者林俊華／基隆報導

基隆和平島市場內一處公寓發生砍人事件，1名男子多處刀傷送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市今天（6日）上午發生一起砍人事件，一名林姓男子腹部、手、腳遭人持刀砍傷，警消人員獲報到場救援，已將傷者送醫急救，林男因失血過多仍在搶救中。

警方指出，6日上午9時許獲報，和平島市場內一處公寓有人受傷，員警到場後，發現林姓男子遭人以器械攻擊，造成左側手、腳及腹部有多處刀傷，林男因失血過多意識不清，由救護車送醫急救。

附近民眾表示，有3名年輕男子事發後從案發公寓匆忙下樓離開，不久後就看到員警跟救護車到場，但事發前沒有聽到爭吵和呼救聲。

警方表示，經調閱監視器後，目前已鎖定特定對象偵辦，初步了解，這起砍人案疑為感情糾紛引起，但確切案情仍待調查釐清。

