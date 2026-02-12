基隆商工寒假無人機營隊 吸引北市資優生跨市報名

為了讓學生深入認識無人機產業發展與實務技能，國立基隆商工航空電子科寒假舉辦「圓一個飛行夢」兩天研習營，內容涵蓋「無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初體驗、穿越機飛行競賽」，並加入四旋翼無人機組裝實作，帶領學員完整體驗「從理解到上手」的學習歷程。吸引報名人數眾多，學員中竟有一半是臺北市國中數理資優生跨市報名參與。

國立基隆商工表示，這次研習營強調「先理解、再操作、最後挑戰」，透過四旋翼無人機組裝單元，讓學員實際接觸機體結構、電子模組與基本調校，培養更具系統性的工程思維。除了飛行與組裝，這次也展現航電科跨域創客能量，現場展示學生運用3D建模與列印製作的機構成果，讓學員透過「想像—製作—驗證」的實作流程，進一步理解創客技術在無人機與工程應用上的價值。

負責課程的基隆商工航空電子科教師蔡宗和指出，課程在影像與應用面向上，融入3D建模概念，透過更有效率的技術流程加速建模生成效果，讓學生理解無人機影像不僅止於拍攝紀錄，更能延伸至三維化應用與視覺整合。未來可望結合產業趨勢，逐步延展至AI影像分析、VR沉浸式展示等相關應用，讓學生提早接觸「無人機 × 影像 × 智慧科技」的整合型學習路徑。

參與的學員中還有對無人機相當感興趣的女學生，表示營隊學習與實作讓她非常有成就感。

基隆商工校長林子建表示，這次研習營參與學員來源多元，50%學員來自臺北市國中數理資優班學生，顯示基隆商工航空電子科的教學特色與技術課程已逐漸吸引周邊縣市學生關注，航電科的存在與影響力正向外擴散，成為北臺灣學生提早接觸科技實作的重要平臺。