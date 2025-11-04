基隆商工師生感受馴鷹震撼

國立基隆商工航空電子科舉辦別開生面的永續講座，邀請多位嘉賓及哈里斯鷹、遊隼等珍稀動物到校與學生互動。（國立基隆商工提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立基隆商工航空電子科舉辦一場別開生面的永續講座，包含航電科、資訊科及綜合職能科約二百名師生共同參與，講座邀請多位嘉賓及珍稀動物到校與學生互動，現場有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等猛禽與兩棲爬蟲類的特寵，活動現場還安排哈里斯鷹的放飛體驗，讓學生們親身感受馴鷹的震撼與魅力，拓展書本之外的學習視野。

講座邀請「中華民國馴鷹協會」會長陳建宏、「蘭陽綠野環境教育及保護協會」常務理事 江瑋銘，介紹目前國內開放飼養的猛禽物種哈里斯鷹、遊隼，以及兩棲爬蟲南美蜥、球蟒、玉米蛇，並引入「特寵守護」的概念；兩位講師強調特寵不僅是飼養興趣，更關乎生態平衡與永續發展，課程中也探討無毒農業、以猛禽驅鳥驅鼠的友善農法，以及外來物種對本土生態的衝擊，呼籲學生在飼養任何寵物前，務必審慎評估條件，並秉持「愛護生命、尊重生命」的原則。

講師同時分享「特寵守護」結合特殊教育的推廣理念，期望藉由動物陪伴，協助身心障礙學生獲得情感支持、紓解壓力，並透過互動促進肢體活動與社交能力；航空電子科教師蔡宗和指出，未來的科技應用與生態保護永續議題應同步融入教育，例如無人機在農業上雖可提升效率、降低人力，但若未妥善運用也可能影響生態平衡，提醒學生思考科技發展與環境永續的關係，尋找兩者間的平衡，才是未來關鍵議題。

校長林子建希望學生透過這樣的課程，理解科技應用與生態守護並非對立，而是可以相輔相成，實際接觸動物能啟發學生跨領域思維，培養同理心與尊重生命的態度。