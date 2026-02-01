基隆商工無人機營隊 實作組裝起飛

國立基隆商工航空電子科於寒假期間辦理「圓一個飛行夢」研習營，帶領學員完整體驗從無人機原理、法規、組裝到模擬飛行訓練的學習歷程。（國立基隆商工提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為讓學生深入認識無人機產業發展與實務技能，國立基隆商工航空電子科於寒假期間辦理「圓一個飛行夢」兩天研習營，課程以多旋翼無人機原理、法規安全觀念、模擬飛行訓練與商用型無人機應用為主軸，涵蓋無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初體驗、穿越機飛行競賽，並加入四旋翼無人機組裝實作，完整體驗「從理解到上手」的學習歷程。

透過四旋翼無人機組裝單元，學員實際接觸機體結構、電子模組與基本調校，培養系統性的工程思維，在影像與應用面向則融入３Ｄ建模概念，透過更有效率的技術流程加速建模生成效果，讓學生理解無人機影像不僅止於拍攝紀錄，更能延伸至三維化應用與視覺整合。

課程中引導學員在挑戰中提升操控精準度與空間判斷能力，最後則以穿越機飛行競賽作為成果驗收，透過關卡挑戰與競速任務訓練臨場反應、專注力與操作穩定度，現場氣氛熱烈，也讓學員在熱血競賽中建立自信與成就感。

學生表示，過去接觸無人機多停留在「操作」層面，這次研習營從法規、安全到四旋翼組裝，讓自己第一次真正理解無人機如何運作，「從零件一路到飛起來，才發現背後牽涉到很多電子與控制的概念」透過模擬飛行到實機操作的循序練習，操控穩定度進步明顯，「原本很怕摔機，但練過之後更敢挑戰，最後參加穿越機競賽很有成就感」。

基隆商工校長林子建指出，希望透過營隊把趨勢帶進現場，讓學生理解無人機不是單一工具，而是結合電子、控制、影像與應用的整體系統，期待用最有感的方式把產業需求轉化成學生做得到的實作課程，讓更多孩子提早接軌未來科技。