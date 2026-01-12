基隆商工與中嘉寬頻-吉隆續簽產學合作計畫

基隆商工航空電子科和中嘉寬頻─吉隆續簽產學合作計畫，科技應用聯手媒體素養，跨領域產學合作，落實永續教育。

為促進永續教育、培養在地媒體人才並強化科技跨域實務能力，國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻│吉隆日前舉行「科技應用聯手媒體素養，跨領域產學合作落實永續教育」產學合作簽署儀式。

簽約儀式邀請官、產、學界多位貴賓共同見證。活動由世界金牌小丑林家巧進行暖場表演揭開序幕，隨後由雙方代表簽署合作意向書。會中，中嘉寬頻北一平台長張維民與中嘉寬頻│吉隆總經理李宇屏共同頒發公民記者及媒體識讀證書給學生，肯定他們在媒體學習與影像創作上的努力與成果。

中嘉寬頻北一平台長張維民表示，中嘉吉隆長期善盡社會企業責任，身為在地媒體，不只是提供服務，更希望深耕地方、走進校園，陪伴不同族群學習如何接觸、理解與運用媒體，讓更多人有機會說出自己的故事、參與公共事務，展現多元的在地聲音。他進一步指出，從產業角度出發，透過系統性、持續性的媒體教育投入，不僅能提升整體社會的媒體素養，也有助於強化公共參與。未來，產業將持續扮演關鍵推動角色，攜手政府與學界整合資源與實務經驗，深化媒體近用實踐，讓媒體在公民社會中發揮更具影響力公共價值。

總經理李宇屏表示，自110年與基隆商工簽訂產學合作，至今已邁入第五年，在地媒體的核心精神即是「貼近土地、紀錄城市」。學生能運用所學投入影像紀錄、競賽及公共頻道影片製作，不僅展現學用合一的成果，也成為地方媒體與教育共享資源的重要實踐。未來將持續提供實務場域與相關資源，並促成中嘉集團於北北基桃各單位的跨區合作，陪伴基隆學子以科技結合影像，參與城市發展。

基隆商工校長林子建指出，教育部發布的「數位時代媒體素養教育白皮書」，明確提出「善用媒體、善用科技、促進參與、系統學習」原則。透過科技與媒體跨域的合作，學生得以回望自己生活的城市，理解公共議題並具備表達能力，這不只是技職教育的價值，更是全人教育的核心。他感謝中嘉長期支持，讓學生能在多元場域成長。

合作專案推手蔡宗和老師表示，在高等教育的「媒體素養課程發展計畫」中，也包含社群媒體、假訊息、媒介科技，計畫雖為高教層級，對高中職具整體上下串聯意義。該校在設立航電科前期，即提前著手引入「媒體識讀」相關課程，隨後的UAV空拍及影像製作、應用的訓練，進而到公民記者培育等，已成為跨域教學的重要軸線。「看到孩子在城市中用科技發聲，是最動人的學習成果。」

參與專案的航電科學生表示，他們在這段時間參加了很多實作，像路跑、長泳的空拍直播，還在基隆市區的空拍。原本在課堂學的東西，到現場才發現要真的做得好，技術其實要更熟練。空拍看起來簡單，但，一到現場就知道：不夠熟練真的會跟不上節奏，尤其是大型活動的直播。