基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆續簽產學合作

基隆商工航空電子科與中嘉寬頻共同打造多元合作場域，從公民記者培訓、媒體識讀課程、UAV無人機科技應用，進而到影像的紀錄、創作，形成少見的跨領域產學合作。（吉隆電視提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

為促進永續教育、培養在地媒體人才並強化科技跨域實務能力，國立基隆商工航空電子科與中嘉寬頻吉隆日前舉行「科技應用聯手媒體素養，跨領域產學合作落實永續教育」產學合作簽署儀式。雙方從航電科二０一八創立後即有合作，且在二０二一年起正式簽訂產學合作意向。

簽約儀式邀請了官、產、學界多位貴賓共同見證。活動由世界金牌小丑林家巧進行暖場表演揭開序幕，隨後由雙方代表簽署合作意向書。會中，中嘉寬頻北一平台長張維民與中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同頒發公民記者及媒體識讀證書給學生，肯定他們在媒體學習與影像創作上的努力與成果。

中嘉寬頻北一平台長張維民表示，中嘉吉隆長期善盡社會企業責任，身為在地媒體，不只是提供服務，更希望深耕地方、走進校園，陪伴不同族群學習如何接觸、理解與運用媒體，讓更多人有機會說出自己的故事、參與公共事務，展現多元的在地聲音。進一步指出，從產業角度出發，透過系統性、持續性的媒體教育投入，不僅能提升整體社會的媒體素養，也有助於強化公共參與。

中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏表示，自民國一一０年與基隆商工簽訂產學合作至今已邁入第五年，在地媒體的核心精神即是「貼近土地、紀錄城市」。學生能運用所學投入影像紀錄、競賽及公共頻道影片製作，不僅展現學用合一的成果，也成為地方媒體與教育共享資源的重要實踐。未來將持續提供實務場域與相關資源，並促成中嘉集團於北北基桃各單位的跨區合作，陪伴基隆學子以科技結合影像，參與城市發展。

基隆商工校長林子建指出，教育部發布的「數位時代媒體素養教育白皮書」明確提出「善用媒體、善用科技、促進參與、系統學習」原則。透過科技與媒體跨域的合作，學生得以回望自己生活的城市，理解公共議題並具備表達能力，這不只是技職教育的價值，更是全人教育的核心。感謝中嘉長期支持，讓學生能在多元場域成長。