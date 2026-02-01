基隆商工辦圓一個飛行夢寒假營隊

為了讓學生深入認識無人機產業發展與實務技能，國立基隆商工航空電子科利用寒假，辦理「圓一個飛行夢」兩天研習營，研習營強調「先理解、再操作、最後挑戰」，研習營參與學員來源多元，其中台北市國中數理資優班學生約佔50%，顯示國立基隆商工航空電子科的存在與影響力正向外擴散，成為北台灣學生提早接觸科技實作的重要平台。

基隆商工指出，研習營的課程以多旋翼無人機原理、法規安全觀念、模擬飛行訓練與商用型無人機應用為主軸，內容涵蓋「無人機原理、法規、組裝，到無人機飛行、商務機初體驗、穿越機飛行競賽」，並加入四旋翼無人機組裝實作，帶領學員從零件結構到系統整合，完整體驗「從理解到上手」的學習歷程。

在影像與應用面向上，融入3D建模概念，透過更有效率的技術流程加速建模生成效果，讓學生理解無人機影像不僅止於拍攝紀錄，更能延伸至三維化應用與視覺整合。負責課程的航空電子科教師蔡宗和指出，未來，可望結合產業趨勢，逐步延展至AI影像分析、VR沉浸式展示等相關應用，讓學生提早接觸「無人機×影像×智慧科技」的整合型學習路徑。

參與學生分享學習收穫指出，過去接觸無人機，大多停留在「操作」層面，這次研習營從法規、安全到四旋翼組裝，讓自己第一次真正理解無人機如何運作，「從零件一路到飛起來，才發現背後牽涉到很多電子與控制的概念。」透過模擬飛行到實機操作的循序練習，操控穩定度進步明顯，「原本很怕摔機，但，練過之後更敢挑戰，參加穿越機競賽很有成就感。」

另有學生對3D列印與3D建模單元印象深刻，認為不只是學飛行，更看見無人機與影像、設計整合的可能，他們認為，如果未來能結合AI或VR，感覺會變成更酷的應用。

研習營課程引導學員在挑戰中，提升操控精準度與空間判斷能力；活動尾聲則以穿越機飛行競賽作為成果驗收，透過關卡挑戰與競速任務訓練臨場反應、專注力與操作穩定度，現場氣氛熱烈，也讓學員在熱血競賽中，建立自信與成就感。

銘傳國中校長林世傑表示，科技發展快速，無人機的應用範圍愈來愈廣，國中階段的孩子，如果能提早接觸無人機的原理、法規與操作，不但，能建立更完整的科技素養，也能幫助學生更具體想像未來升學與職涯方向。他認為，「讓孩子親手操作、親自組裝」，往往比單純的聽課，更能點燃孩子的學習和熱情。

基隆商工校長林子建指出，無人機已是智慧產業中極具發展性的領域，希望透過營隊把趨勢帶進現場，讓學生理解無人機不是單一工具，而是結合電子、控制、影像與應用的整體系統。他說，我們期待用最有感的方式，把產業需求轉化成學生做得到的實作課程，讓更多孩子提早接軌未來科技。

航空電子科主任顏國恩表示，這次研習營設計重點，是讓國中生在短時間內獲得「真正的技術體驗」，從原理與法規建立安全觀念、透過模擬飛行強化基本控制、結合四旋翼組裝理解系統整合，同時，加入3D列印與3D建模展示，讓孩子看見跨域技術如何互相支援。他說，希望每位參與的學生，都能感受到技術不是遙不可及，而是可以一步步學會、做出成果，未來，也能順利銜接高職專業學習，甚至延伸到AI與VR等更前瞻的應用。

基隆商工航空電子科做為國立技術型高中唯一的科系，特將無人機作為學習動機的啟發點，未來，無人載具已成為跨領域科技應用的關鍵工具，透過兩天研習營的實作與挑戰，期待學員在探索中找到興趣與方向，並為未來升學與職涯奠定更扎實的技術基礎。