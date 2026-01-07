基隆四百啟動 跨國學者齊聚共談港口城市未來

基隆市文化觀光局將於一月二十七日舉辦「文化觀光國際論壇—流動的港口 世界的基隆」，邀集來自韓國及台灣的專家學者齊聚基隆。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈／基隆報導

迎接「基隆四百」重要里程碑，文觀局二十七日舉辦「文化觀光國際論壇─流動的港口‧世界的基隆」，邀集來自韓國及台灣的專家學者透過跨國、跨領域深度對話，回望歷史、連結世界，共同勾勒港口城市未來發展的多元想像。

基隆自一六二六年西班牙人登陸以來，歷經四百年的流動、交會與轉變，形塑出獨具魅力的港口城市樣貌。此次論壇作為「基隆四百」系列活動的起點，期盼藉由國際視野與在地經驗的交流，深化城市治理、文化轉譯與觀光發展的整合思考，為基隆邁向下一個世紀奠定基礎。

論壇議程內容涵蓋都市再生、街區共創、文化治理及歷史路徑等多元面向。專題演講「從都市再生到城市觀光」將以韓國釜山北港再開發為案例，探討超越硬體建設的策略整合；並從首都圈國家海洋門戶的視角，思考基隆如何透過空間布局推動城市再生。專家論壇「從民間自發到地方共創」則透過桃園大溪蘭室與基隆星濱山的實踐經驗，分享民間動能如何轉化為地方永續發展的關鍵引擎。

活動當天上午九時開放報到，上午九時三十分至下午五時於信義國小展演廳舉行，採事前報名、免費參與。相關資訊可至文觀局官網查詢。