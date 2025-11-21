基隆四百鯊魚先生 海洋廣場點燈

此次以「潮水與光景的湧動」為核心概念，將光影科技與城市記憶結合。(基隆市政府提供)

記者吳翊慈∕基隆報導

「光耀基隆·點亮港灣-基隆四百系列活動ｘ鯊魚先生」於十一月二十一日傍晚在海洋廣場正式點燈，以光影藝術串連城市地標，展現港灣城市獨有的文化底蘊與迷人風貌。透過燈光、聖誕樹、人氣氣偶與風靡年輕族群的ＩＰ「鯊魚先生（MR. SHARK）」，讓城市在冬夜中閃耀出充滿「愛與和平」的暖意。

點燈儀式在二十一日下午五時三十分於海洋廣場登場，此次以「潮水與光景的湧動」為核心概念，將光影科技與城市記憶結合，從地面投影、巨型氣偶到星光燈飾皆融入港都意象，展現基隆歷史、文化與生活日常的流動與脈動。

田寮河百年來在基隆的城市發展中扮演重要角色，此次光環境設計沿著田寮河兩岸延伸，自海洋廣場、美術館前廣場一路串連至富狗橋、金雞橋、花棚，再至象徵「一馬當先」的寶馬橋及周邊環境。各地點皆融入不同城市符碼：富狗橋象徵繁華熱鬧，金雞橋展現文化與美食魅力，而花棚則呈現基隆夜雨、多元族群與城市包容性的意象。

整體設計靈感呼應西班牙於西元一六二六年登陸基隆之後的歷史脈絡，象徵四百年間城市歷經風雨、蛻變與再生。

燈光展自一一四年十一月二十一日起至一一五年三月四日止，於海洋廣場、基隆美術館及田寮河兩岸（寶馬橋至喜豬橋）展出。透過藝術、燈光與城市故事的交織，讓市民與旅客在冬夜漫步港灣時，都能感受基隆的溫度與獨特美感。

此次活動亦是「基隆四百系列活動」的重要篇章，象徵基隆邁向下一個百年的新起點。市府邀請民眾一同走進城市光廊，以不同角度重新認識基隆，體驗港都在夜色中流動的能量與光彩。相關資訊可至基隆市文化觀光局查詢。