基隆國中生放沖天炮釀火燒車 父母須連帶賠償60萬

國中生施放沖天炮不慎釀火燒車，父母須連帶賠償60萬元。（示意圖，photo-ac）

基隆2名國中生於大年初一施放沖天炮時，不慎引發2輛轎車發生火燒車事故，法院依監視器與鑑定結果認定，少年行為與事故具有因果關係，判決少年與其父母須連帶賠償其中一名車主60萬元，少年父親表示，自事發以來心情抑鬱，不知如何賠償，案件仍可上訴，另名車主則已以10萬元達成和解。

今年1月29日晚間9時許，基隆中正區一處廟前空地發生火燒車意外，2國中生施放沖天炮時，其中一枚炮竹偏向車輛，火星掉落擋風玻璃前導水槽後引燃雨刷部位，火勢蔓延，造成2轎車嚴重燒損，警消雖及時撲滅火勢，但車體嚴重燒毀，事後其中一名車主提告求償72萬元。

基隆地院審理時，法官依監視器畫面、鑑定資與相關筆錄，確認火苗源自少年施放的炮竹落入車體處後引起，排除車輛短路、菸蒂或人為縱火等因素，認定火燒車事故與施放爆竹具直接因果關係，經鑑價後，判決少年與父母須連帶賠償60萬元。

對於判決結果，涉案少年的父親表示，自過年以來心情抑鬱，不知該如何負擔賠償，他強調願意負責，但希望仍有調整空間，另一輛遭波及車輛則已以10萬元達成和解，全案仍可上訴。





