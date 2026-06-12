基隆國光路人行陸橋今晚開始拆除 明晚全線封閉民眾須繞道

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

基隆國光路人行陸橋今天晚上10時開始拆除。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國安路人行天橋因使用率低，將於今天晚上10點至14日拆除，其中明天(13日)深夜要吊卸主梁，八堵路全面封閉，從市區往返七堵、八堵的民眾必須繞道，繞行路線比較遠。這幾天下雨，但工務處評估不影響施工。

工務處土木工程科張佑竹科長表示，國安路人行陸橋對高齡長者、身障人士、推嬰兒車或採買的市民使用上較為不便，且橋墩與梯間占用人行道空間，造成淨空不足，增加行人通行風險，地方多次反映使用不便，要求拆除。工務處檢討周邊道路動線及交通安全配套措施完善，拆除國光陸橋。

廣告 廣告

張佑竹指出，今天晚上10點拆除國安路側天橋主梁，國安路及八堵路南向車道封閉，八堵路北側車道實施雙向調撥，影響較小，明天白天拆除國安路側2支樓梯，國安路南向車道封閉。

明天晚上12點開始拆除八堵路側天橋主梁，施工期間全線八堵路及國安路都封街，因此，要往返市區和七堵、八堵的民眾必須繞道；14日白天拆除八堵路側樓梯，八堵路北向封閉1車道。

張佑竹表示，封閉道路期間市府規劃替代道路，基隆往台北民眾，經市區行駛中山高，基隆往七堵、八堵方向民眾，建議由忠一路、中山一路。安樂路一、二段、麥金路、八德路、尚仁街及過港路銜接八堵路。

七堵、八堵、暖暖往基隆市區民眾，則由過港路、尚仁街、八德路、麥金路、安樂路一、二段及中山一路進入市區。

工務處表示，施工團隊將兼顧施工安全與交通維持，儘量縮短施工時間，降低對市民生活影響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

豪大雨挹注3.9億噸水量！全台9大水庫蓄水率曝光 9月底前穩定供水

獨家》美國安會取消會晤鄭麗文

秒收起嬉皮笑臉！她質詢電爆殷瑋影片曝 網友狂讚： 戰力超強

